Altay'dan La Liga'ya uzanan yol: Okay Yokuşlu

Teknik direktör Fuat Yaman, İspanya temsilcisi Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'nun 15 yaşındayken de çok olgun bir futbolcunun kafa yapısına sahip olduğunu söyledi.

Futbola Altay altyapısında başlayan 1994 doğumlu Okay Yokuşlu, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını henüz 16 yaşını doldurmadan 17 Ocak 2010'da Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Tokatspor'a karşı oynadı.

2009-2010 sezonunda 12 lig ve 2 kupa maçında mücadele eden Okay, o sezon 2 gole imza attı. Profesyonel kariyerindeki ilk golünü 23 Ocak 2010'da 1. Lig maçında Orduspor'a kaydeden Okay, ligin en genç golcüsü unvanını eline geçirdi.

Okay Yokuşlu, 2011-2012 sezonunda 2 milyon 300 bin lira bonservis ücretiyle Süper Lig temsilcisi Kayserispor'a transfer olduktan sonra 2015-2016'da da 2 milyon avro sözleşme fesih bedeliyle Trabzonspor ile anlaşma imzaladı.

Bordo-mavili ekipte başarılı performansını sürdüren 24 yaşındaki Okay Yokuşlu, 6 milyon avro bonservis bedeliyle İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye kariyerinde 162 Süper Lig, 64 1. Lig ve 29 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Okay Yokuşlu, bu müsabakalarda 22 gole imza attı. Okay Yokuşlu, A Milli Takım ile 14 kez sahaya çıkarken, birçok defa da çeşitli alt yaş gruplarında ay-yıldızlı formayı giydi.

"Okay Yokuşlu Celta Vigo'da başarılı olacaktır"

Okay Yokuşlu'ya Altay'ın A takımında ilk kez şans veren teknik direktör Fuat Yaman, yaptığı açıklamada, o dönem kulübün ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını ve genç futbolculardan yararlanma yoluna gittiklerini hatırlattı.

Genç futbolcusunun forma giydiği maçlarda başarılı bir performans gösterdiğini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Genç yaşına rağmen en genç golcü unvanını kazandı. Okay, 15 yaşındayken de çok olgun bir oyuncunun futbol kafasına sahipti. Futbolda tecrübe de çok önemlidir. Futbol doğru karar vermek üzerine oynanan bir oyun. Kararın yanlış ise istediğin kadar hızlı ol, kondisyonun olsun, iyi futbol oynayamazsın. Okay, futbolu doğru oynayan bir çocuktu, fiziği de yaşıtlarına göre gelişmişti. Daha az yıpranabileceği bölgelerde forvet arkasında kullandım. Dikine gitme özelliği, mücadelenin daha az olduğu yerlerde kullandım kendisini. Zaten daha sonra Kayserispor'a oradan da Trabzonspor'a gitti. Zamanında Beşiktaş'a da defalarca Okay Yokuşlu'yu anlatmıştım. Okay Yokuşlu Celta Vigo'da başarılı olacaktır."

Yaman, Türkiye'nin futbolcu kaynağı açısından çok zengin olduğunu vurguladı.

Antrenörlerin Türk futbolcusuna güvenip onlara şans vermesi gerektiğine işaret eden Yaman, "Yabancı sayısı sınırsız olsun ama Türk oyunculara da eşit şartlar sunalım." diye konuştu.