Bordo-mavili kulübün sözleşmesini düzeltip, "6 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kaldırmak istediği Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. Bir süredir İspanya'da bulunan 24 yaşındaki yıldız futbolcunu, Emre Mor'un takımı Celta Vigo ile anlaştığı dile getirildi. Bazı kaynaklar Celta Vigo tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Okay'ın 4 yıllık ön protokole imza attığı haberlerini geçti. Celta, Okay'ı 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesiyle renklerine bağlayacak. Transferin bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.