Okay Yokuşlu Celta Vigo'da! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a> <a href="/index/celta-vigo?id=4764cde0-9370-44be-8ef7-bb1b83da0ab4" class="" rel="tag">Celta Vigo</a>'da!

    ’un genç yıldızı ’da anlaştı. ’nun 4 yıllık ön protokol imzaladığı belirtilildi.

    Bordo-mavili kulübün sözleşmesini düzeltip, "6 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kaldırmak istediği 'dan kötü haber geldi. Bir süredir 'da bulunan 24 yaşındaki yıldız futbolcunu, Emre Mor'un takımı ile anlaştığı dile getirildi. Bazı kaynaklar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Okay'ın 4 yıllık ön protokole imza attığı haberlerini geçti. Celta, Okay'ı 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesiyle renklerine bağlayacak. bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

    1. 13.6.2018
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