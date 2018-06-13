Trabzonspor’un genç yıldızı İspanya’da Celta Vigo anlaştı. Okay Yokuşlu’nun 4 yıllık ön protokol imzaladığı belirtilildi.
Bordo-mavili kulübün sözleşmesini düzeltip, "6 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kaldırmak istediği Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. Bir süredir İspanya'da bulunan 24 yaşındaki yıldız futbolcunu, Emre Mor'un takımı Celta Vigo ile anlaştığı dile getirildi. Bazı kaynaklar Celta Vigo tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Okay'ın 4 yıllık ön protokole imza attığı haberlerini geçti. Celta, Okay'ı 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesiyle renklerine bağlayacak. Transferin bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Okay Yokuşlu Celta Vigo'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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