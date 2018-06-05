Hayrettin Hacısalihoğlu: "Kesinlikle TL’ye geçmeliyiz" – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    : " TL’ye geçmeliyiz"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Kesinlikle TL’ye geçmeliyiz"

    Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen 'da Asbaşkan , mevcut kadrodaki maliyetli isimlerle görüştüklerini ve temasların devam ettiğini söyledi.

    Hacısalihoğlu, "Bu şartlarda takımımızın oyunculara euro üzerinden ödeme yapması imkansız. Bazı oyuncu arkadaşlarımızdan indirim istedik, kabul görmeyince yollarımız ayrıldı. futbolcularımıza Türk Lirası üzerinden ödeme yapmamız gerekiyor ve bu bağlamda da görüşmelerimiz sürüyor. Yapılan görüşmeler ve hocamızın değerlendirmesi sonucu kalacak ve gidecekler de belli olacak" şeklinde konuştu.

    SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
    Asbaşkan , kulüpte geleceği merakla beklenen Abdülkadir, Yusuf ve Okay için "Onlar bizim gelecek planlarımız içerisinde yer alan en önemli isimler" açıklamasını yapıp, şu ifadelere yer verdi: "Başkanımızın dediği gibi bu isimlere gelen teklifler var. Ancak bu oyuncular altyapıdaki isimlere örnek olan futbolcular. O yüzden bu satma gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli dile getiriyoruz; Okay, Abdülkadir ve Yusuf bizim gelecek planlarımız dahilinde önemli yere sahip isimler.
    1. 5.6.2018
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