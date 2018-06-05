Hayrettin Hacısalihoğlu: "Kesinlikle TL’ye geçmeliyiz"
Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Trabzonspor'da Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, mevcut kadrodaki maliyetli isimlerle görüştüklerini ve temasların devam ettiğini söyledi.
SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüpte geleceği merakla beklenen Abdülkadir, Yusuf ve Okay için "Onlar bizim gelecek planlarımız içerisinde yer alan en önemli isimler" açıklamasını yapıp, şu ifadelere yer verdi: "Başkanımızın dediği gibi bu isimlere gelen teklifler var. Ancak bu oyuncular altyapıdaki isimlere örnek olan futbolcular. O yüzden bu satma gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli dile getiriyoruz; Okay, Abdülkadir ve Yusuf bizim gelecek planlarımız dahilinde önemli yere sahip isimler.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Hayrettin Hacısalihoğlu: "Kesinlikle TL’ye geçmeliyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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