Usta böyle batırmış! – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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HEPSİ
    03 Haziran 2018, Pazar
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    Usta böyle batırmış!

    Usta böyle batırmış!
    Başkanı , eski Başkan hakkında bomba açıklamalar yaptı. Usta dönemi ile ilgili bağımsız denetim firmasının hesapları incelediğini hatırlatan Ağaoğlu, bu inceleme sonucunda gerekenin yapılacağını belirterek, "Usta seçimden önce 'borcu 150 milyon euro'da bırakacağım' demişti. Biz geldiğimizde 180 milyon euro'ydu. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki farkı yani 30 milyon euro'yu kulübümüze en kısa zamanda göndermeli" dedi. Ağaoğlu, "Usta'nın giderken bıraktığı iki taahhüt var. İlki 7, ikincisi 3 oyuncuyla ilgili. Düşünebiliyor musunuz, biz bahse konu oyuncuların menajerlik yetkisini Muharrem Usta'ya vereceğiz o da bu oyuncularımızı satıp kendi alacağını tahsil edecek ve uygun göreceği bir kısmını da kulübe gönderecek. Sonra da 'Ben borcu düşürdüm' diyecek. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi" ifadesini kullandı.
    1. 2.6.2018
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