Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda göreve geldikleri 50'nci günde basın toplantısı düzenleyerek kulübün ekonomik durumu, teknik heyet ve transfer planlamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günü takip eden gün içerisinde kulüp olarak 1-2 haciz kararıyla karşılaştıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bunlardan en önemlisi Rodallega, çünkü rakam çok büyüktü. Bir diğeri de biz gelmeden önce alınmış olan transfer yasağı ve FIFA'ya gitmiş olan San Lorenzo, Milan, Beijing Guoan, Lazio kulüplerin, Cardozo, Suk ve Bourceanu gibi oyuncuların lisansa engel dosyaları. Neticesinde de almış olduğumuz ve kaldırılan yasaklarının da devamı. Allah göstermesin kimse bu cezayı hak etmiyor, böyle bir uygulamaya da maruz kalmadık" ifadesini kullandı.



