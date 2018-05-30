Ahmet Ağaoğlu: "Kulübü batırmışlar"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda göreve geldikleri 50'nci günde basın toplantısı düzenleyerek kulübün ekonomik durumu, teknik heyet ve transfer planlamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günü takip eden gün içerisinde kulüp olarak 1-2 haciz kararıyla karşılaştıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bunlardan en önemlisi Rodallega, çünkü rakam çok büyüktü. Bir diğeri de biz gelmeden önce alınmış olan transfer yasağı ve FIFA'ya gitmiş olan San Lorenzo, Milan, Beijing Guoan, Lazio kulüplerin, Cardozo, Suk ve Bourceanu gibi oyuncuların lisansa engel dosyaları. Neticesinde de almış olduğumuz ve kaldırılan yasaklarının da devamı. Allah göstermesin kimse bu cezayı hak etmiyor, böyle bir uygulamaya da maruz kalmadık" ifadesini kullandı.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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