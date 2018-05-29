Sheidaev bu kez Mattersburg’a
Geçtiğimiz sezonu Slovakya ekibi Zilina'da geçiren Trabzonsporlu Sheidaev'in yeni adresi belli oldu. Azerbaycanlı santrforun, Avusturya temsilcisi Mattersburg'la sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sheidaev'in Fırtına ile sözleşmesi 2020'de sona erecek.
- 29.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Sheidaev bu kez Mattersburg’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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