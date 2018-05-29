Sheidaev bu kez Mattersburg’a – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    bu kez ’a

    Sheidaev bu kez Mattersburg’a
    Geçtiğimiz sezonu Slovakya ekibi Zilina'da geçiren Trabzonsporlu Sheidaev'in yeni adresi belli oldu. Azerbaycanlı santrforun, Avusturya temsilcisi Mattersburg'la sözleşme imzalayacağı iddia edildi. 'in Fırtına ile sözleşmesi 2020'de sona erecek.
    1. 29.5.2018
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