Çimşir göreve başladı

Bordo-mavili takımı gelecek sezon çalıştıracak olan teknik direktörün önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, birinci yardımcı antrenör ise belli oldu. Öze dönüş harekatı başlatmak isteyen bordo-mavililer, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaştı. Sözleşme imzalayan Hüseyin Çimşir'in üç gündür Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ile birlikte takımın durumunu masaya yatırdığı dile getirildi.