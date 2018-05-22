Çimşir göreve başladı – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Çimşir göreve başladı

    Çimşir göreve başladı
    Bordo-mavili takımı gelecek sezon çalıştıracak olan teknik direktörün önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, birinci yardımcı antrenör ise belli oldu. Öze dönüş harekatı başlatmak isteyen bordo-mavililer, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaştı. Sözleşme imzalayan Hüseyin Çimşir'in üç gündür Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ile birlikte takımın durumunu masaya yatırdığı dile getirildi.
    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çimşir göreve başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN