Çalımbay Karabükspor maçı ile veda ediyor!

Teknik direktör Rıza Çalımbay Trabzonspor 'a veda etti. Önceki gün Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Genel Koordinatör Özkan Sümer ile görüştüklerini belirten 54 yaşındaki hoca, "Kendilerine 'benim mukavelem bitiyor' dedim. Onlar da 'hocam ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım' dediler. Özkan hoca, Hayrettin ve Ömer beye 'çok teşekkür ediyorum, gelecek sezon çalışmayı düşünmüyorum' dedim. Göreve geldiğimde sözleşmem 2 yıldı, 1 yıl olmasını ben istedim. 'Ben burada, elimden geleni yaptım, buradan iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum' dedim. Trabzonspor camiasına, herkese saygım sonsuz. Teşekkür ettim ve yolumuzu ayırdık" ifadesini kullandı.Önlerinde son bir maçın kaldığını belirten Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: " Kardemir Karabükspor sınavı ciddiye alınmazsa sıkıntılı olur. Onun için hiçbir arkadaşımıza izin dahi vermedik. O arkadaşlarla maça çıkacağız. Buradaki son karşılaşmamımızı iyi tamamlayacağız. Bazen iyi, bazen kötü dolu dolu 7 ayımız geçti. Biz takımı 3-4'üncü almadık. 11'inci sıradan aldık ve takımı buralara getirdik. Daha iyi daha güzel yerlerde olabilirdik maalesef bazı şartlar nedeniyle olmadı. Her şeye rağmen güzel günlerimiz geçti."Topladıkları puanlarla Trabzonspor'a 42 milyon lira kazandırdıklarını söyleyen 54 yaşındaki hoca, "Şu anda kulübümüz topladığımız puanlarla inanılmaz derecede para kazandı. Biz burada görev yaparken kulübün tek kuruşunu harcatmadık. Las Palmas'tan Remy'yi çok istiyorduk özellikle. Antalya'dan Maicon, Osmanlıspor 'dan Umar'ı, Bursasporlu Kembo ve Kayseri 'den Mendez'i istedik ama hiçbirini alma imkanımız olmadı. F.Bahçe kupayı kazansa Avrupa'ya gidecektik. Sezonu çok daha iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin her şeyi yaptık ama bazen aşamayacağımız şeyler oldu. Deplasman maçlarında en başarılı takımlardan biriyiz" dedi. Karadeniz ekibinin altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı , her geçen sezon performansını artırdı. Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015'te düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, Bursaspor'a attığı golle ligde bu sezon 9. golünü kaydederken, 3 sezonda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı. 21 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda 23 golü bulunan Burak Yılmaz 'ın ardından en fazla gol kaydeden ikinci oyuncu olurken, takımdaki diğer forvetler N'Doye ve Rodallega'yı geride bıraktı. Karadeniz ekibinde bu dönem performansı ile parmak ısırtan Yusuf Yazıcı, bugün de yine en büyük koz olacak. 9 golle kariyer rekoru kıran 10 numara, "Galibiyetle veda etmek için gerekeni yapacağız. Bizim için manevi anlamı büyük olan bir karşılaşma. Rıza Çalımbay hocamıza galibiyetle veda etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.