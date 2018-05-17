Önder Bülbüloğlu: "Kalan paralar bu ay ödenecek" – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Kalan paralar bu ay ödenecek"

    <a href="/index/onder-bulbuloglu?id=b6b71cf5-7b3a-4221-a102-c9f5c336fa9e" class="" rel="tag">Önder Bülbüloğlu</a>: "Kalan paralar bu ay ödenecek"
    Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, futbolcuların kalan alacaklarını da ay sonuna kadar ödeyeceklerini açıkladı. Bülbüloğlu, "Hedef 15 Mayıs'tı, yetişmedi. Bir kısmı yapıldı. Kalan kısmını da ay sonuna kadar yapacağız" dedi. Ödemeler, lisansının alınması için önemli.
    1. 17.5.2018
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