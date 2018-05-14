Ayberk Kardaş: "Tek amacım hizmet" – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    : "Tek amacım hizmet"

    Ayberk Kardaş: "Tek amacım hizmet"
    Bu sezon ilk kez bir maçın kadrosuna giren Trabzonsporlu genç futbolcu Ayberk Kardaş, "Öncelikli hedefim artık her maç kadroda yer almak" dedi. Her zaman aynı disiplinle çalışacağını kaydeden bordo-mavili oyuncu, "Bütün amacımız bu formaya hizmet etmek" ifadesini kullandı.
    1. 14.5.2018
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