Trabzonsporlu Olcay Şahan’a öğrenci ilgisi – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Trabzonsporlu ’a öğrenci ilgisi

    Trabzonsporlu Olcay Şahan’a öğrenci ilgisi
    , 'da öğrencilerle buluştu. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Spor söyleşileri" kapsamında özel bir okulda gençlerle sohbet eden Olcay'a yoğun ilgi gösterildi. 30 yaşındaki sol kanat program sonrası okul yönetimine formasını hediye etti.
    1. 9.5.2018
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