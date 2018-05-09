Trabzonspor'da 50. yıl kabusu!
Süper Lig'de haftayı 5-2'lik şok Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor, 50. yılında hedeflerinin uzağında kaldı.
KUPADAN ERKEN ELENDİ
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor'a elenerek, kupa hasretine de son veremedi. Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor, 5. turunda da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u eleyen Karadeniz ekibi, sahasında 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 16 turunda kupaya erken veda etti. En son 2009-2010 sezonunda kupayı müzesine getiren bordo-mavililerin, kupa hasreti de 8 sezona çıktı.
YÖNETİM KURULU VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ YAPILDI
50. yılda yönetim kurulu ve teknik heyette değişimler yaşandı. Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçildi. Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan bordo-mavililer, 8. hafta sonunda Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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