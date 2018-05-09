Trabzonspor'da 50. yıl kabusu! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da 50. yıl kabusu!

    Trabzonspor'da 50. yıl kabusu!

    'de haftayı 5-2'lik şok mağlubiyetiyle kapatan , 50. yılında hedeflerinin uzağında kaldı.

    Sezona 50. yılda şampiyonluk hedefiyle başlayan bordo-mavili takım, ligin 32. haftası sonunda lider 'ın 20 puan gerisinde 49 puanla 5. sırada yer alırken, geçen sezonun aynı dönemine göre de 1 puan az topladı. Ligin 32. haftasında 13 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyetle 49 puan elde eden bordo-mavililer, iddialı başladığı 50. yılda, kötü bir grafik geçirdiği geçen sezondan dahi fazla puan toplayamadı. ekibi, geçen sezon 32 haftalık bölümde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 50 puan elde edip 6. sırada yer almıştı.

    KUPADAN ERKEN ELENDİ
    , son 16 turunda 'a elenerek, kupa hasretine de son veremedi. Kupanın 4. turunda , 5. turunda da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u eleyen Karadeniz ekibi, sahasında 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 16 turunda kupaya erken veda etti. En son 2009-2010 sezonunda kupayı müzesine getiren bordo-mavililerin, kupa hasreti de 8 sezona çıktı.

    YÖNETİM KURULU VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ YAPILDI
    50. yılda heyette değişimler yaşandı. Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçildi. Sezona ile başlayan bordo-mavililer, 8. hafta sonunda 'ı göreve getirdi.
    1. 9.5.2018
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