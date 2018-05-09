Nevzat Aydın’dan Trabzonspor'a 610 bin TL yardım

Eski yönetici Nevzat Aydın, başlatılan destek kampanyasına 610 bin liralık katkıda bulundu. Aydın, kampanyayı yeni yönetimin somut ve anlamlı bir adımı olarak değerlendirerek, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve her fırsatta elinden gelen yardımı yapacağını belirtti.