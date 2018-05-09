Nevzat Aydın’dan Trabzonspor'a 610 bin TL yardım – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan 'a 610 bin TL yardım

    Nevzat Aydın’dan Trabzonspor'a 610 bin TL yardım
    Eski yönetici Nevzat Aydın, başlatılan destek kampanyasına 610 bin liralık katkıda bulundu. Aydın, kampanyayı yeni yönetimin somut ve anlamlı bir adımı olarak değerlendirerek, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve her fırsatta elinden gelen yardımı yapacağını belirtti.
    1. 9.5.2018
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