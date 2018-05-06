Ziyaretler sürüyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Ziyaretler sürüyor

    Ziyaretler sürüyor
    Bordo-mavili yönetim maçı öncesinde ziyaretleri kabul etti. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, eski sporcular, Selahattin Bahadır, Ömer Kemerkaya, Hasan Bahadır, İdmanocağı Kulübü Başkanı , Kulübü'nü ziyaret edip Başkan ve yöneticilere başarıları dilediler.
    1. 6.5.2018
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