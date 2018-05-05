Efsanenin vedası – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Efsanenin vedası

    Efsanenin vedası

    10 yıl oynadığı ’dan sonra ’nın Kazan takımında da 10 sene başarı ile ter döken , 7 Mayıs’ta futbola veda edeceğini resmen duyurdu

    SON 10 sezondur 'da oynayan emekliye ayrılıyor. 38 yaşındaki futbolcu, gözyaşları içinde "20 yıllık kariyerimin sonuna geldim. 'da 10 yıldan fazla oynadım ve bundan gurur duyuyorum. Sonrasında Kazan'da 10 harika yıl geçirdim. 7 Mayıs'ta Kazan Arena'daki veda maçımda son kez futbolcu olarak karşınızda olacağım" dedi. Altyapısında yetiştiği Trabzonspor'da 1997- 2008 yılları arası forma giyen eski milli futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı. 'de 245 maçta 64 gol atan efsane, ay-yıldızlı formayı da 50 kez giydi ve fileleri 6 kez sarstı. 'da 299 maçta 52 gol atan Gökdeniz, kahraman ilan edilmişti.

    Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Gökdeniz için son maçında taraftarların muhteşem bir organizasyon yapacağı dile getirildi.
    1. 5.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsanenin vedası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN