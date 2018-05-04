Müjde! Burak Yılmaz idmana katıldı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Müjde! idmana katıldı

    Müjde! Burak Yılmaz idmana katıldı

    'in 32. haftasında evinde ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde yönetiminde çalışan bordo-mavililerde idmana sakatlıkları bulunan Onur, Uğur, Castillo ve Kamil katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, tedavisi için 'ya giden 'un golcü futbolcusu takımla birlikte çalıştı.
    1. 4.5.2018
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