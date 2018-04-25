Golsüz gelen rekor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Golsüz gelen rekor

    Golsüz gelen rekor
    22 golle kralık yarışında Gomis'i takip eden , maçında haftanın rekorunu kırsa da sessiz kaldı. 12 kez rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan isim olan 32 yaşındaki forvet bir türlü kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.
    1. 25.4.2018
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