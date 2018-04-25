Golsüz gelen rekor
22 golle kralık yarışında Gomis'i takip eden Burak Yılmaz, Sivasspor maçında haftanın rekorunu kırsa da sessiz kaldı. 12 kez rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan isim olan 32 yaşındaki forvet bir türlü kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.
- 25.4.2018
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