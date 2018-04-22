Rodellega Trabzonspor'dan ayrılıyor! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Rodellega 'dan ayrılıyor!

    Rodellega Trabzonspor'dan ayrılıyor!

    , ülkesinde bir radyoya konuştu.

    , ülkesinde bir radyoya konuştu. 32 yaşındaki forvet, " ile olan kontratım 2018-19'un sonuna kadar devam ediyor. Sözleşmemi tamamlamak öncelikli görevim. Ancak eğer başka bir fırsat doğar ve bu tüm tarafların işine yarayacak bir şey olursa, o zaman bunu değerlendirmeye almak iyi olabilir. Sezon bittikten sonra bakacağız" dedi.
    1. 22.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rodellega Trabzonspor'dan ayrılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN