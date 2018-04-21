İki genç daha Cafer ve Sefa – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    İki genç daha Cafer ve Sefa

    İki genç daha Cafer ve Sefa

    Altyapıdan iki genç oyuncu A takıma alınacak. Bu isimler ve .

    Altyapıdan iki genç oyuncu A takıma alınacak. Bu isimler ve . 18 yaşındaki ön libero Cafer bu sezon U21 takımında 15 maçta 2 gole imza attı. Sefa on numara, sol bek ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor. 18 yaşındaki Sefa, 25 maçta 8 gollük performans sergiledi.
    1. 21.4.2018
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