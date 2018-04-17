Onur Kıvrak sezonu kapatabilir! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Kıvrak sezonu kapatabilir!

    Onur Kıvrak sezonu kapatabilir!

    'un sakatlık kabusu.... , maçının ilk yarısında orta sahada rakiple girdiği mücadelede sırt üstü yere düşüp kafasını çarparak sakatlanmıştı.

    'un sakatlık kabusu.... , maçının ilk yarısında orta sahada rakiple girdiği mücadelede sırt üstü yere düşüp kafasını çarparak sakatlanmıştı. Devre arası başı dönen 18 yaşındaki yıldız, oyundan çıkartıldı. 74. dakikada ise sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Bero oyuna dahil oldu. Kafasına darbe alan Kucka'nın gözlerinin kararması üzerine ambulans çağrıldı. Ancak futbolcu daha sonra ambulansa binmeyerek, statta tedaviye alındı. 82'de yenilen gol sırasında, daha önce ameliyat olduğu dizi direğe çarpan 'a 3 dakika tedavi yapıldı. Yürümekte zorlanan Onur KIvrak, 3 oyuncu değişikliği hakkı kullanıldığı için sakat sakat maça devam etti. Soyunma odasına derneklerle giden Onur'un sezonu kapatma ihtimali var.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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