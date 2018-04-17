Onur Kıvrak sezonu kapatabilir!
Trabzonspor'un sakatlık kabusu.... Abdülkadir, Osmanlıspor maçının ilk yarısında orta sahada rakiple girdiği mücadelede sırt üstü yere düşüp kafasını çarparak sakatlanmıştı.
Trabzonspor'un sakatlık kabusu.... Abdülkadir, Osmanlıspor maçının ilk yarısında orta sahada rakiple girdiği mücadelede sırt üstü yere düşüp kafasını çarparak sakatlanmıştı. Devre arası başı dönen 18 yaşındaki yıldız, oyundan çıkartıldı. 74. dakikada ise Kucka sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Bero oyuna dahil oldu. Kafasına darbe alan Kucka'nın gözlerinin kararması üzerine ambulans çağrıldı. Ancak futbolcu daha sonra ambulansa binmeyerek, statta tedaviye alındı. 82'de yenilen gol sırasında, daha önce ameliyat olduğu dizi direğe çarpan Onur'a 3 dakika tedavi yapıldı. Yürümekte zorlanan Onur KIvrak, 3 oyuncu değişikliği hakkı kullanıldığı için sakat sakat maça devam etti. Soyunma odasına derneklerle giden Onur'un sezonu kapatma ihtimali var.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Galatasaray soyunma odasında şampiyonluk yemini
Toplam 3
Yorum
fb_kolik zuhahahhaha :D çok komiksiniz
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Vida: Hiçbir yere gitmiyorum!
Toplam 1
Yorum
BJKLİ seneye oynar banko daha çok vidalayacağız
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Onur, Osmanlıspor - Trabzonspor maçına damga vurdu
Toplam 1
Yorum
acg Performans yerlerde. Artık yatarak alsın hak etmediği parasını hiç olmazsa takım yeni bir kaleci kazanır. Birde para.
Onur Kıvrak sezonu kapatabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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