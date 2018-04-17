Olcay orta sahada
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Osmanlıspor maçında çok büyük sürpriz yapmadı.
FİLİP NOVAK SİFTAH YAPTI
Fırtına dün Osmanlıspor'u yenerken, 13. dakikada fileleri sarsan Filip Novak, siftah yaptı. Devre arası transfer döneminde alınan 27 yaşındaki sol bek, Trabzonspor'da 10 maça çıkarak istikrarlı isimler arasında yer aldı. Yeni takımı ile ilk golünü atan Çek futbolcu, maçtan sonra "Uyum sürecini tamamen atlattım. Artık tam anlamıyla adapte oldum" diye konuştu.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:17
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Olcay orta sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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