Olcay orta sahada – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    orta sahada

    Olcay orta sahada

    Teknik direktör , maçında çok büyük sürpriz yapmadı.

    Teknik direktör , maçında çok büyük sürpriz yapmadı. Kart cezalısı Okay ile sakat Burak ile Onazi'nin yerine Sosa, Rodallega ve Uğur'u 11'de görevlendiren Çalımbay, kulübede alt yapıdan çıkan 5 genç isme yer verdi. Çalımbay, Okay ve Onazi'nin yokluğunda orta sahada alternatif bulmakta zorlanınca 'ı burada Kucka'nın yanında görevlendirdi.

    FİLİP NOVAK SİFTAH YAPTI
    Fırtına dün Osmanlıspor'u yenerken, 13. dakikada fileleri sarsan Filip Novak, siftah yaptı. Devre arası transfer döneminde alınan 27 yaşındaki sol bek, 'da 10 maça çıkarak istikrarlı isimler arasında yer aldı. Yeni takımı ile ilk golünü atan Çek futbolcu, maçtan sonra "Uyum sürecini tamamen atlattım. Artık tam anlamıyla adapte oldum" diye konuştu.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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