Rıza Çalımbay: “Kolay goller yedik”
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, oyun içinde sakatlanan Kucka’nın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çalımbay, “Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı” dedi.
"Kucka rahatsızlandı, şu an hastanede ve müşahede altına alındı"
İkinci yarının ortalarında sakatlanan Kucka'nın hastaneye kaldırıldığını ve müşahede altına alındığını belirten Çalımbay, "Onda da bayağı büyük bir problem çıktı. Onu da çıkarttık. Daha sonra Onur gol pozisyonundan önce bir sakatlık yaşadı. O top rahatlıkla çıkarabileceği bir toptu. Kendisi de söyledi. O da maalesef oyunu sakat şekilde bitirmek zorunda kaldı. Sakatlığı baya kötüydü. Allah'tan o saatten sonra kaleyi fazla tutan şut olmadı" diye konuştu.
"Skor böyle olmaması gerekiyordu"
Her şeye rağmen yine de bu maçı bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Çalımbay, "Çok güzel net pozisyonlarımız vardı. Ama yememiz gereken kolay goller de yedik. Çok ilginç bir maç oldu. Bizim adımıza şanssızlık oldu. Skora çok üzüldük. Skor böyle olmaması gerekiyordu. Normal bir kadroyla gelseydik, ya da aksilikler başımıza gelmesiydi buradan istediğimiz bir şekilde belki de çok farklı bir şekilde ayrılacaktık. Futbol içinde olan ilginç şeyler başımıza geldi" şeklinde konuştu.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Rıza Çalımbay: “Kolay goller yedik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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