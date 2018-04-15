Yusuf ve Burak müjdesi
Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili takımda, 22 golle en skorer isim olan Burak ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf'un Osmanlıspor maçında görev yapabileceği. Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan 32 yaşındaki forvetin oynayabileceği belirtildi. Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı idmanları tamamlayamayan 21 yaşındaki 10 numara Yusuf'un da iyileştiği öğrenildi. Ayrıca Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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