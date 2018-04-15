Yusuf ve Burak müjdesi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Yusuf ve Burak müjdesi

    Yusuf ve Burak müjdesi
    'de yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'a, sakatlıkları bulunan ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili takımda, 22 golle en skorer isim olan Burak ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf'un Osmanlıspor maçında görev yapabileceği. Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan 32 yaşındaki forvetin oynayabileceği belirtildi. Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı idmanları tamamlayamayan 21 yaşındaki 10 numara Yusuf'un da iyileştiği öğrenildi. Ayrıca Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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