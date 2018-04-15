Sümer işbaşında
Yeni yönetimde futbolun patronu olan Özkan Sümer, özellikle altyapının başına önemli bir hocayı getirmeyi ve A takıma 5-6 ismi katmayı istiyor
Trabzonspor'da futbolun patronu Özkan Sümer göreve başladı. Futbol yapılanmasından tek sorumlu olarak göreve getirilen Sümer, tüm idari ve teknik yapılanmadan sorumlu olacak. A takım ile ilgili kararları verecek olan Sümer'in özellikle altyapının başına üst düzey bir teknik adam getirerek Trabzonspor'un bu yönde yeni bir yapılanmaya gitmesini sağlamayı düşündüğü belirtildi. Sümer'in maaş almayacağı, gönüllü olarak bordomavili kulübe hizmet edeceği ifade edildi. Sümer özellikle altyapıdan 5-6 ismin A takıma çıkarılmasını hedefliyor.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Sümer işbaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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