Sümer işbaşında – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Sümer işbaşında

    Sümer işbaşında

    Yeni yönetimde futbolun patronu olan , özellikle altyapının başına önemli bir hocayı getirmeyi ve A takıma ismi katmayı istiyor

    'da futbolun patronu göreve başladı. yapılanmasından tek sorumlu olarak göreve getirilen Sümer, tüm idari ve teknik yapılanmadan sorumlu olacak. A takım ile ilgili kararları verecek olan Sümer'in özellikle altyapının başına üst düzey bir teknik adam getirerek Trabzonspor'un bu yönde yeni bir yapılanmaya gitmesini sağlamayı düşündüğü belirtildi. Sümer'in maaş almayacağı, gönüllü olarak bordomavili kulübe hizmet edeceği ifade edildi. Sümer özellikle altyapıdan ismin A takıma çıkarılmasını hedefliyor.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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