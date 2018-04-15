Olcay: 3 puana kilitlendik – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Olcay: 3 puana kilitlendik

    Olcay: 3 puana kilitlendik
    , 3 puana kilitlendiklerini belirtti. 30 yaşındaki sol kanat, "Bu saatten sonra yaşanacak puan kaybının telafisinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu yüzden hata yapma lüksümüz yok. karşısında dikkatli olacağız" ifadesini kullandı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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