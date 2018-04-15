Olcay: 3 puana kilitlendik
Olcay Şahan, 3 puana kilitlendiklerini belirtti. 30 yaşındaki sol kanat, "Bu saatten sonra yaşanacak puan kaybının telafisinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu yüzden hata yapma lüksümüz yok. Osmanlıspor karşısında dikkatli olacağız" ifadesini kullandı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Olcay: 3 puana kilitlendik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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