Durica forma giymek istiyor – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    forma giymek istiyor

    Durica forma giymek istiyor
    Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan , maçında oynamaya hazır. 36 yaşındaki Slovak stoper, "Formamı özledim ve oynamak istiyorum. Hocam görev verirse sahaya çıkar ve sonuna kadar savaşırım" dedi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:41
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