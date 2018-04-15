Durica forma giymek istiyor
Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Durica, Osmanlıspor maçında oynamaya hazır. 36 yaşındaki Slovak stoper, "Formamı özledim ve oynamak istiyorum. Hocam görev verirse sahaya çıkar ve sonuna kadar savaşırım" dedi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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