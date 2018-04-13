Özkahya yönetecek – Fotomaç – 13 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Özkahya yönetecek

    Özkahya yönetecek

    'de haftanın hakemleri belli oldu.

    'de haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Osmanlıspor- karşılaşmasını yönetecek. Fırtına, 1980 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı ve 8 kez kaybetti. Özkahya en son Trabzonspor'un 'a 2-0 yenildiği derbiyi yönetmişti.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özkahya yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN