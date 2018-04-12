Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da 'ya nazar değdi

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi

    'de deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da şoku yaşanıyor. Dünkü antrenmanı tamamlayamayan Yusuf, bugün gerçekleştirilen antrenmanı da yarıda bıraktı.

    'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. 'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya izinli olan Okay Yokuşlu dışında sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Batuhan katılmadı. ise takımda ayrı çalıştı.

    YUSUF YAZICI ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
    Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada da çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında sağ ayak bileğine basılan , acılar içinde yerde kaldı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine darbe alan Yusuf tedavisinin ardından sekmeye devam edince, antrenmanı tamamlayamadı ve sahadan ayrıldı. Yusuf Yazıcı'nın son durumu yapılacak olan detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak.

    Antrenman öncesi ise bir grup minik öğrenci futbolcularla fotoğraf çektirerek çiçek hediye etti.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:21
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