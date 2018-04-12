Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Dünkü antrenmanı tamamlayamayan Yusuf, bugün gerçekleştirilen antrenmanı da yarıda bıraktı.
YUSUF YAZICI ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada da çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf Yazıcı, acılar içinde yerde kaldı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine darbe alan Yusuf tedavisinin ardından sekmeye devam edince, antrenmanı tamamlayamadı ve sahadan ayrıldı. Yusuf Yazıcı'nın son durumu yapılacak olan detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak.
Antrenman öncesi ise bir grup minik öğrenci futbolcularla fotoğraf çektirerek çiçek hediye etti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:21
-
Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
-
Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
-
Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.