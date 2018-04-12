Rıza Çalımbay'dan Avrupa açıklaması – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'dan Avrupa açıklaması

    Rıza Çalımbay'dan Avrupa açıklaması

    , zor günlerde devraldığı takımı Avrupa'ya taşımak için mücadelelerinin son ana kadar süreceğini söyledi.

    , zor günlerde devraldığı takımı Avrupa'ya taşımak için mücadelelerinin son ana kadar süreceğini söyledi. 54 yaşındaki hoca, şu an sadece hedefe odaklandığını belirterek, "Bizi buraya getirmelerinin nedeni bir sorun olduğu içindir. Her şeyin yolunda gittiği bir ortamda yönetim veya teknik adam değişikliği olmaz. Biz sorunu çözmek için geldik ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Geldiğimizdeki konumla şu anki konum arasındaki fark görülebiliyor. Sezonu da Avrupa hedefine ulaşmış bir noktada bitireceğiz. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu takımın önü açık ve başarılı olacak bir potansiyeli var. Kalan haftalarda da bunu çok daha net bir şekilde ortaya koyacak. Benim vicdanım rahat" diye konuştu.

    SIK SIK UYARDI
    Rıza Çalımbay dün oyuncularını sık sık uyardı. Osmanlıspor'un eksik yönleri üzerinde duran deneyimli hoca, rakibin ligin son sıralarında bulunması nedeniyle müsabakanın oldukça zorlu geçeceği konusunda telkinlerde bulundu.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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