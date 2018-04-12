Goller çeşitlendi!
Trabzonspor'da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı.
Trabzonspor'da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın "Sadece Burak Yılmaz'ın ayağına bakıyoruz. Diğer bölgelerde oynayan arkadaşlarımızın da takıma katkı sağlaması gerekiyor" şeklindeki eleştirilerinin ardından yapılan sıkı çalışmalar sahaya da yansıdı. Son 4 maçında 12 gol atan Trabzonspor'da Burak fileleri 4 kez sarsarken, Yusuf 3, N'Doye 1, Abdülkadir 1, Kucka 1, Onazi 1 ve Okay 1 gol attı. Gol atan oyuncularda yaşanan bu çeşitlilik 54 yaşındaki hocanın da yüzünü güldürdü.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
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uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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