Goller çeşitlendi! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Goller çeşitlendi!

    Goller çeşitlendi!

    'da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

    'da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Teknik direktör 'ın "Sadece 'ın ayağına bakıyoruz. Diğer bölgelerde oynayan arkadaşlarımızın da takıma katkı sağlaması gerekiyor" şeklindeki eleştirilerinin ardından yapılan sıkı çalışmalar sahaya da yansıdı. Son 4 maçında 12 gol atan Trabzonspor'da Burak fileleri 4 kez sarsarken, Yusuf 3, N'Doye 1, Abdülkadir 1, Kucka 1, Onazi 1 ve Okay 1 gol attı. Gol atan oyuncularda yaşanan bu çeşitlilik 54 yaşındaki hocanın da yüzünü güldürdü.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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