Trabzonspor’da orta saha sorunu yaşanıyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’da orta saha sorunu yaşanıyor

    Trabzonspor’da orta saha sorunu yaşanıyor

    Spor Toto 'in 29'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Onazi'nin sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle orta saha sıkıntısı yaşanıyor.

    Bordo-mavililerin 'in 28'inci haftasında ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin MR sonuçlarına göre sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Onazi'nin maçında oynama ihtimalinin bulunmadığı, oyuncunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

    ÇALIMBAY, SOSA YA DA YUSUF'A GÖREV VEREBİLİR
    'da Onazi'nin yanı sıra Okay Yokuşlu da kart cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör 'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf Yazıcı ikilisinden birine forma verebileceği belirtildi.

    BURAK BELİRSİZLİĞİ
    Bu arada Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan da Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Burak'ın karın kaslarında ağrı olduğu ancak Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programına tabi tutulduğu öğrenildi.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:12
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