Trabzonspor’da orta saha sorunu yaşanıyor

Bordo-mavililerin Süper Lig'in 28'inci haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin MR sonuçlarına göre sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Onazi'nin Osmanlıspor maçında oynama ihtimalinin bulunmadığı, oyuncunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.



ÇALIMBAY, SOSA YA DA YUSUF'A GÖREV VEREBİLİR

Trabzonspor'da Onazi'nin yanı sıra Okay Yokuşlu da kart cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Sosa ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf Yazıcı ikilisinden birine forma verebileceği belirtildi.



BURAK BELİRSİZLİĞİ

Bu arada Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan Burak Yılmaz da Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Burak'ın karın kaslarında ağrı olduğu ancak Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programına tabi tutulduğu öğrenildi.