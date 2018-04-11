Rıza Çalımbay'dan Avrupa Kupaları açıklaması – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan Avrupa Kupaları açıklaması

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>'dan Avrupa Kupaları açıklaması

    , galibiyetiyle Avrupa yolunda önemli bir engeli geride bıraktıklarını söyledi.

    , galibiyetiyle Avrupa yolunda önemli bir engeli geride bıraktıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, her takımın ligde telafisi olmayan haftalara girdiğini belirtirken, "Hem ligin üst sıralarında hem de alt sıralarında büyük bir mücadele var. Bizim mücadelemiz de katılabilmek için. Bu yolda da karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir avantaj sağladık" dedi.

    AVRUPA'YA GİDECEĞİZ
    Çalımbay , gitmeyi hedef yapan takımların haftayı mağlubiyetle kapattıklarını da anımsatırken, "Böyle bir haftada Kayserispor karşısında aldığımız galibiyet daha da anlamlı oldu. Şimdi önümüze bakıyoruz. Pazartesi günü yine zor bir maç bizi bekliyor. Ligde kalmak için mücadele eden engelini de geçip Av - rupa hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Avrupa için önümüzde 6 final kaldı" diye konuştu.

    ÇALIMBAY iLE YOLA DEVAM
    'dan, yeni yönetimin ile devam etmeyeceği yönünde çıkan haberlere yalanlama geldi. Resmi siteden "Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, sezon sonu değerlendirilecek hususlardır" denildi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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