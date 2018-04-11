Rıza Çalımbay'dan Avrupa Kupaları açıklaması
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor galibiyetiyle Avrupa yolunda önemli bir engeli geride bıraktıklarını söyledi.
AVRUPA'YA GİDECEĞİZ
Çalımbay , Avrupa kupalarına gitmeyi hedef yapan takımların haftayı mağlubiyetle kapattıklarını da anımsatırken, "Böyle bir haftada Kayserispor karşısında aldığımız galibiyet daha da anlamlı oldu. Şimdi önümüze bakıyoruz. Pazartesi günü yine zor bir maç bizi bekliyor. Ligde kalmak için mücadele eden Osmanlıspor engelini de geçip Av - rupa hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Avrupa için önümüzde 6 final kaldı" diye konuştu.
ÇALIMBAY iLE YOLA DEVAM
Trabzonspor'dan, yeni yönetimin Rıza Çalımbay ile devam etmeyeceği yönünde çıkan haberlere yalanlama geldi. Resmi siteden "Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, sezon sonu değerlendirilecek hususlardır" denildi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:46
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
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taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
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AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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