Trabzonspor Yöneticisi Zeyyat Kafkas: "Katılım niye az?" – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Yöneticisi Zeyyat Kafkas: " niye az?"

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Yöneticisi Zeyyat Kafkas: "<a href="/index/katilim?id=b5af164b-8f65-4c04-879a-467337406bef" class="" rel="tag">Katılım</a> niye az?"

    , birlik çağrısı yaptı.

    , birlik çağrısı yaptı. Kafkas, "Birçok kişi aidatını yatırmadı. Katılımın azlığı bundan herhalde. 8 aylığına göreve geldik. Bugün gruplaşmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Önce tüzüğü değiştirmeliyiz" ifadesini kullandı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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