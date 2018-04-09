Hayrettin Hacısalihoğlu: "5 yıllık program yapmalıyız" – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Hayrettin Hacısalihoğlu: "5 yıllık program yapmalıyız"

    , önemli açıklamalar yaptı.

    , önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle problemlerin tespit edileceğini belirten Hacısalihoğlu, "İnceleme sonucu eksikler belirlenip faaliyete geçilecek. Bunlar uzun zaman alacak işler değil. Ben 3 yıl yetmez diyorum. 5 yıllık yapmak lazım. 3 yıl derseniz 5 sene yetmeyebilir. Birkaç dönemli programla başarı gelir" dedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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