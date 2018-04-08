Trabzon Ramil Sheidaev yüzünden FIFA'lık! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Trabzon yüzünden 'lık!

    Trabzon Ramil Sheidaev yüzünden FIFA'lık!

    Geçen sezon alınan için tehlikesi ortaya çıktı.

    Geçen sezon alınan için tehlikesi ortaya çıktı. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre Zenit, Sheidaev'in transferinden kendilerine ödenmesi gereken taksitlerden ikincisinin ödenmemesi üzerine FIFA'ya başvurdu. Bordo- mavili kulüp ise 40 bin euro'luk taksidin 20 Nisan'da ödeneceğini Zenit'e ileterek, FIFA'dan süre istedi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon Ramil Sheidaev yüzünden FIFA'lık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN