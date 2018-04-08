Okay haftaya yok – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Okay haftaya yok

    Okay haftaya yok

    Bordo-mavili takımın çalışkan ismi , karşılaşmanın 51. dakikasında gördüğü ile gelecek hafta oynanacak

    Bordo-mavili takımın çalışkan ismi , karşılaşmanın 51. dakikasında gördüğü ile gelecek hafta oynanacak maçı öncesi cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki ön libero karşılaşma sonrası, "İyi oynadık gerçekten. İlk yarıda durağanlığımız vardı. Topa sahip olmakla beraber oyunun temposunu yükseltmedik. Gol yollarında imkan sağlayamadık. Ama ikinci yarı biraz farklıydı. Daha tempolu daha istekli, golü arayan vardı. Önemli galibiyet tabii ki. Avrupa yolunda önemli galibiyet. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık" diye konuştu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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