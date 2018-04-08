Fırtına’nın 26. galibiyeti – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’nın 26. galibiyeti

    Fırtına’nın 26. galibiyeti

    'in 28. haftasında ile 43 kez karşı karşıya geldi.

    'in 28. haftasında ile 43 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililer 26, sarı-kırmızılı takım ise 7 galibiyet aldı. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 74 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. dünkü galibiyetle puanını 45'e yükseltti.

    SEZONUN EN FARKLISI
    Trabzonspor sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçerek bir taşla iki kuş vurdu. Hem Avrupa kupaları için en yakın rakibini devre dışı bırakan bordo-mavililer hem de sezonun en farklı galibiyetine de imza attı. Bordomavililer bu maçtan önce en farklı skor olarak Evkur 'u 3-1'le mağlup etmişti.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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