Burak ‘22’ oldu – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Burak ‘22’ oldu

    Burak ‘22’ oldu

    filelerini iki kez sarsan 32 yaşındaki forvet, 22 gole yükseldi

    ekibinin gol makinası durmuyor... Dün de filelerini iki kez sarsan 32 yaşındaki forvet, 22 gole ulaştı ve 26 golle zirvede olan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i amansız takibini sürdürdü. 32 yaşındaki forvet maç sonrası, "Geçen hafta mağlubiyet vardı. Galatasaray'a kaybettik. Kayserispor karşılaşmasını maçı ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Kayserispor bize en yakın rakip. Bizim için ayrı özelliği, başkanımızın da son maçı olması. Kazandık ve yolumuza devam ediyorum ve bu çok önemli" diye konuştu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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