Sakin ol Pereira – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sakin ol

    Sakin ol <a href="/index/pereira?id=0e6a6479-e5ee-45cd-8d52-d3026304e6f1" class="" rel="tag">Pereira</a>

    Fırtına'nın en hırslı isimlerinden , 'ın yakın takibine girdi.

    Fırtına'nın en hırslı isimlerinden , 'ın yakın takibine girdi. Çalımbay, 33 yaşındaki Portekizli sağ beki, zaman zaman maçlarda gösterdiği agresif tavırları ve çok sert oyunu konusunda uyardı. , G.Saray derbisinde kırmızı kart görebilirdi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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