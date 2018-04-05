Trabzonspor ve Kayserispor'dan örnek dostluk – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ve 'dan örnek dostluk

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> ve <a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'dan örnek dostluk

    Affetmezler Taraftar Grubu Lideri Paşa Erbaş, kardeş kulüpleri ’un taraftarlarını ’da en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

    'in 28. haftasında oynanacak - müsabakası iki kardeş kulüp taraftarlarının mücadelesine sahne olacak. Bordo-mavili takımın taraftar grubu Affetmezler Grup Lideri Paşa Erbaş, 15 otobüsle Kayseri'den 'a gelecek olan taraftarlarını şehir girişinde karşılayacaklarını belirterek, "Kardeş kulübümüz Kayserispor taraftarlarını 'da en iyi şekilde ağırlayacağız. Müsabakada özel olarak yaptırdığımız ve Kayserispor bayraklarını tribünlerde birlikte sallayacağız. İki kulüp arasında örnek dayanışmayı Trabzon'dan bir kez daha tüm spor kamuoyuna göstereceğiz. İki kulübün plakaları olan 38 ve 61. dakikalarda tribün şov yapacağız. Bu şovumuza bütün stadyumun uymasını bekliyoruz" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:22
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