Trabzonspor ve Kayserispor'dan örnek dostluk
Trabzonspor Affetmezler Taraftar Grubu Lideri Paşa Erbaş, kardeş kulüpleri Kayserispor’un taraftarlarını Trabzon’da en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:22
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
Kartal NE gerek var bu işlere şu zamanda
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 9
Yorum
aynalı tahir uyurken bırakıyormudur acaba o kalemi elinden.Görende hoca sanacak
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
veysel galatasaray maçı öncesi gomis iyi gölcü takımımda görmek isteri derseniz çokmu tartışmamız lazım
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