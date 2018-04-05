Kayseri final maçı

Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayserispor sınavının kendileri için final olduğunu belirten Çalımbay, "Galatasaray yenilgisini unuttuk. Önümüzde Kayseri maçı var. Bizim için hayati derecede önemli. 3 ihtimalli bir maç değil, kazanmalıyız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Bütün kamuoyunun bütünleşmesi gerekiyor, kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor. Tek yürek olup mutlaka kazanmalıyız" diye konuştu.



BURAK'IN KATKISI TARTIŞILMAZ

Burak Yılmaz'ın ofsayta düşmesiyle ilgili soruya ise 54 yaşındaki teknik adam, "Burak'ın, Türkiye'de olan forvetler içerisinde hiçbirinde olmayan özellikleri var. Bunlardan başlıcası öne çok güzel koşular atması. Ama bunda sadece onu suçlamak doğru değil. Galatasaray'da onu iyi tanıyan arkadaşları var ve Burak'ın nasıl oynayacağını biliyorlar. Bu sadece Burak'tan kaynaklı değil. Bence bunu konuşmaya gerek yok. Burak'ın katkısı tartışılmaz, bu sene de iyi işler yaptı. fedakarca oynadı" yanıtını verdi.



OLCAY'IN SUÇLAMASI İMKANSIZ

Olcay Şahan'ın Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, "Olcay'la konuştum. Neden böyle bir açıklama yaptığını sordum. 'Ben öyle bir şey söylemedim, gençleri kötüler miyim? Söylediklerim yanlış anlaşıldı. Ben aslında onları söylemek istemedim' dedi. Olcay'ın bilerek arkadaşlarını suçlaması mümkün değil. O karakterde değil. Takımın en pozitif oyuncularından biri. Ama yine de bu şekilde konuşmaması gerekirdi. Bundan zarar görebilirdik" diye konuştu



KONGRE TRABZON'U RAHATLATACAK

KARADENİZ ekibinin önünde kongre süreci olduğuna da işaret eden tecrübeli hoca, "Bizim Trabzon olarak 7 tane maçımız kalmış, bu karşılaşmayı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim tek hedefimiz, Trabzonspor'un ligi iyi bir yerde bitirmesi. Çok da iyi yerde bitireceğiz. Bizim tek düşüncemiz gayemiz o. Kongre var, o var bu var biliyoruz. Bu kongre Trabzonspor'u rahatlatacak, kuvvetli bir şekilde çıkacak. Onun için hiç bir sıkıntı olmayacaktır. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



SÖZLEŞME HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL

Trab zonspor 'un ligin sonunda istediği yerde olacağına inandığını dile getiren Çalımbay "Benim için sözleşme önemli değil. Ben burada sorumluluk almışım. Onu yapmaya çalışıyorum. En iyi şekilde yapacağım. Ondan sonrası konuşulur. Benim için hiç önemli değil. Aklıma bile gelmiyor. Benim için önemli olan 7 maç. Ben yürekten inanıyorum, Trabzonspor ligin sonunda istediği yerde olacak" açıklamasını yaptı.

SAKATLIK RAPORU

Sakatlıklarla ilgili de bilgi veren teknik direktör Rıza Çalımbay, "Burak iki gündür idmanlara çıkmıyor. Fizyoterapistlerle çalışıyor. Okay ile ilgili sakat olan, riskli olan oyuncuyu oynatma şansımız yok. Kayseri maçı çok önemli. Onun için hiç kimseyi riske atmadan hareket ediyoruz. Castillo takıma döndü. Durica, Bero, Esteban'ın sakatlıkları var. Abdülkadir rahatsız, bugün çıkıyor. Yusuf, ayağına darbe aldı, onun durumu da iyi. Sosa cezalı oynamayacak" ifadesini kullandı.



HUBOCAN'A KIZDIM

Çalımbay, Galatasaray derbisinde Hubocan'ı oyundan çıkarıp, Okay'ı stopere çekmesiyle ilgili bir soruya şöyle cevap verdi: "Maçta bir şeye çok kızdım. Sen (Hubocan) Gomis gibi bir adama arkadan öyle giremezsin ve o sarı kartı göremezsin. Sen o kartı gördüğün zaman ikinciyi de görürsün. O riske giremezdik. Çok iyi oynuyorduk ve ofansa oyuncu almamız gerekiyordu. Yusuf'u içeriye çekip gol bulmamız gerekiyordu. Bu kararı alırken bunları düşünerek aldık. Bu en kötü berabere bitirmek istiyorduk. Bazı arkadaşlarımızı istemediği yerde oynuyor. Bu durumda da performansı düşüyor."



Neler gördük... - Mini yorum Olcay Çakır

Teknik direktör Rıza Çalımbay dün yaptığı basın toplantısında bir oyuncusuna kızgınlığını belki de ilk defa bu kadar net ifade etti. Hubocan'ı anlamsız bulduğu sarı kart nedeniyle dışarı aldığını, Okay Yokuşlu'yu zaten iyi olduğu bölgeye çekildiğini ifade etti. Bunları yaparken Burak Yılmaz'ın bu kadar ofsaytta kalmasına da bir tepki vermesini bekledim açıkçası. Sezon böyle bitecek ve yeni gelecek yönetime teknik adam tasarrufu konusunda tazminat beklentisiz bir seçme tercihi bırakacak olması bile saygıyı hak ediyor. Neler gördü bu gözler öyle ya.

TRABZON'UN KALAN MAÇLARI

28. hafta: Kayserispor

29. hafta: Osmanlıspor (D)

30. hafta: Sivasspor

31. hafta: Antalyaspor (D)

32. hafta: Kasımpaşa

33. hafta: Bursaspor (D)

34. hafta: Karabükspor



ÇALIMBAY İLE TRABZONSPOR

24 maç

12 galibiyet

7 beraberlik

5 yenilgi

45 gol attı

21 gol yedi

