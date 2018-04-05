Farkı açma şansı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    açma şansı

    <a href="/index/farki?id=6de1a268-36ec-4e76-9a40-fb288c685bf7" class="" rel="tag">Farkı</a> açma şansı
    ekibi, 'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda fırsat elde etmeyi hedefliyor. Çünkü 5. sırada yer alan bordo-mavili takımın takipçisi . Fırtına 42 puanda ve rakibi ise 41 puanda. kazanırsa açma şansını elde edecek.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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