Fabian Castillo geri döndü – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Fabian Castillo geri döndü

    Fabian Castillo geri döndü
    Fırtına, maçının hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Esteban katılmazken, Burak, Bero, N'Doye ve Castillo da ayrı çalıştı. Isınmanın ardından pas çalışması, dayanıklılık koşusu ve dar alanda maç yapıldı. 1 aydır takımla çalışamayan Castillo da çalışmanın son kısmında takımına eşlik etti. Öte yandan ilköğretim öğrencileri de idmana gelerek takıma moral verdi, futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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