3’te 3 yapamadı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    3’te 3 yapamadı

    3’te 3 yapamadı
    G.Saray'a kaybeden Fırtına, 2018'de 3 maç üst üste kazanmayı başaramadı. Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 karşılaşmayı galip bitirdikten sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle kötü başlayan ekibi, derbi öncesi Akhisar ve 'ya puan vermemişti.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3’te 3 yapamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN