Trabzonspor’da net borç açıklandı! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’da net borç açıklandı!

    Trabzonspor’da net borç açıklandı!

    Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un net borcunu 841 milyon 59 bin 617 TL olarak açıkladı.

    Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen Ören, hafta sonu yapılacak olan olağanüstü Kongresi öncesinde Bordo Mavili kulübün borcunu açıkladı. Ören, kulübün net borcunun 841 milyon 59 bin 617 TL olduğunu söyledi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:53
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