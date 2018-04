Rıza Çalımbay'dan Olcay açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, haftalık basın toplantısını perşembeden çarşambaya almasındaki en önemli etkenin hafta sonu oynayacakları Kayserispor maçı olduğunu söyledi.



Geçen hafta Galatasaray ile zor bir maç oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, "Bizim düşüncemiz o maçı en kötü berabere bitirmekti. Maalesef bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Biz o maçı daha iyi bitirebilirdik. En iyi kadromuzu sahaya çıkardık ama olmadı. Şimdi önümüzde bir Kayseri maçı var. Galatasaray maçı 3 ihtimalli bir maçtı. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz berabere de bitebilirdi. Ama bizim şimdi oynayacağımız Kayserispor maçı bizim hayati derecede önemli. Avrupa kupaları açısından çok çok önemli. Bu maç 3 ihtimalli bir maç değil bizim mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gereken bir maç. Galatasaray maçını unuttuk. Unutmadığımız tek şey yaptığımız hatalarımız. Bu hatalarımızı unutmayacağız. Kayserispor maçı için de herkesin bu maça odaklanması gerekiyor. Kongre vardı, bilmem başka bir şey vardı. Başka bir şeyi düşünecek durumda değiliz. Tek düşüncemizi odaklandığımız yer Kayserispor maçı. Bu toplantıyı da o yüzden bir gün önceye aldık ki bizim Kayserispor maçına her şeyimizle hazır olmamız gerekiyor. Bizim bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Ne olursa olsun herkesin bu maçta bütün taraftarımızın bu maçta bütünleşmesi gerekiyor. Bu maçı kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor. Ama kolay bir maç olmayacak Kayserispor için de bizim için de çok çok önemli. Herkese sorumluluk düşüyor. Tek yürek olup bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok" diye konuştu.



"BURAK'IN GİRDİĞİ OFSAYTLARDA SADECE BURAK'I SUÇLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray maçında düştüğü ofsayt pozisyonları ile dikkat çeken Burak Yılmaz'ın ofsayt istatistikleri ile ilgili sorulan soru üzerine Çalımbay, "Türkiye'deki forvetler içinde Burak'ta olan özellik belki de hiç kimsede yok. Çok güzel koşular atması, bunda sadece Burak'ı suçlamak doğru değil. Galatasaray takımında onun eski arkadaşları var. Onun nasıl özelliğe sahip olduğunu bilenler var. Burak'ın o özelliğine çok iyi dikkat etmişlerdir. Böyle maçlarda oluyor ama bu tek Burak'tan kaynaklanan bir şey değil. Burak şunu yaptı, bunu yaptı diye bir şeyi çok konuşmaya gerek yok. Eğer Burak'ın katkısı konuşulacaksa bu sezon mükemmel işler yaptı, fedakarlık yaparak oynadığı maçlar oldu. Her maçta istediği gibi olmayabilir. Oynadığı maç sayısı az attığı gol saygısı fazla. Her maçta oynasa belki bugün bambaşka bir yerde olurdu" diye cevap verdi.



"OLCAY'LA KONUŞTUM, ART NİYETLİ DEĞİL"

Çalımbay, Olcay'ın Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine ise, "Olcay'ın dün kendisi ile konuştum. 'Ben dedi kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Ben gençleri kötüler miyim? Ben her zaman onlara sonuna kadar destek çıkacağım' dedi. İçtenlikle söylediği şeylerin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ben de katılıyorum. Olcay'ın bilerek arkadaşlarını suçlaması mümkün değil. O karakterde bir insan değil. Gerçekten takımda çok pozitif arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ama ne olursa olsun konuşmamak gerekiyor. Futbolcunun işi futbolcu futbolun dışındaki olaylarda bulunmaması, sahanın içinde kendisi ile ilgili olanı konuşabilir ama bunların dışındaki konulara futbolcunun girmemesi gerekiyor. Girdiği zaman mutlaka böyle problemler oluyor, takım çok etkilenebiliyor. Olcay'ın kötü niyetli olduğuna kesinlikle inanmıyorum" açıklamasında bulundu.

Sosa'nın kulüp dergisine yaptığı "En iyi kadro bizde" açıklamaları ile ilgili ise Çalımbay, şunları söyledi:



"Ben buraya gelirken bir şey oldu da geldim. Biz geldiğimiz bir sıkıntı vardı kriz vardı. Kadro öyleydi kadro böyleydi diye bir şey yok. Bizden önce de aynı kadro vardı. Bizim burada bir sürü şanssızlıklarımız oldu. Galatasaray maçına çıkan kadromuz en iyi kadromuzdu. Bu kadroya kimse bir şey diyemez eksik yerlerimiz yok mu mutlaka var. Onun için iyi kadro bu maçta çok çok sütüne çıkması gerekiyordu. Bu kadronun daha fazlasını vermesi gerekiyordu."



"HUBOCAN'A GÖRDÜĞÜ KART NEDENİYLE ÇOK KIZDIM"

Onazi kart cezalısı olmasaydı, Akhisar maçının kadrosu ile Galatasaray maçına çıkacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Son iki haftadır defansın en iyi adamı Okay'dı. En önemli şeylerden bir tanesi Galatasaray maçının içinde ben bir kişiye çok kızdım. Bunu açmayacaktım; kızdığım adam Hubocan'dı. İlk yarıda Gomis gibi adama arkadan giremezsin, gereksiz bir sarı kart göremezsin. Sen o kartı gördüğün zaman defans oyuncusu olarak diğer forvetlerden birine artık sonra rahat giremezsin. En küçük bir faulde taraftarın da baskısı ile ikinci kartı görürsün. Oyunda dengeleri bu kartın bozduğu için maç içinde sistem değişikliğine gidildi, öyle bir karar alınmıştır. Bu karar alınırken biz defanstan çıkartalım oraya alalım diye yapmıyoruz. Bu maçı en kötü berabere bitirmek istiyorduk. Hubocan ile öyle bir karar verirken, gördüğü kart nedeniyle böyle bir sistem değişikliğine gittik. Kart gören bir oyuncunun ikinci bir kartı görme olasılığı olduğu için böyle yaptık" değerlendirmesinde bulundu.



"SÖZLEŞME BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Çalımbay, sözleşmesi ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Sözleşme benim için önemli değil. Bana 2 yıllık teklif geldi, istesem kabul ederdim. Ama ben kabul etmedim. Bir yıllık kabul ettim. Bir yıl yapmanın nedeni onlar beni görecek ona göre karar verecekler. Sözleşme bitmiş, bitmemiş önemli değil. Tek isteğim Kayseri maçını taraftarımızın desteği ile kazanmak. En iyi şekilde görevimi yapmaya çalışacağım. Ondan sonra konuşulur, edilir. Aklıma bile gelmiyor benim için en önemli olan kalan 7 maç, en önemlisi de Kayserispor maçı. Trabzonspor inşallah ligin sonunda istediği yerde olacak" ifadelerini kullandı.



"CASTİLLO BUGÜN VEYA YARIN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA KATILACAK"

Takımdaki sakat futbolcuların durum ile ilgili de bilgiler veren Çalımbay, "Burak'ın fedakarlık yaparak oynadığı maçlar oldu. Yüzde yüz iyi değildi ama oynayacak durumdaydı. Dün de antrenmana çıkmadı bugün de antrenmana çıkmadı. Fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak. Okay gibi ilgili sakatlığı olan oynaması riskli olan oyuncuları riske edemeyiz. Bizim için Galatasaray maçı çok önemliydi, hiç kimseyi riske atmadan hareket ediyoruz. Castillo bugün veya yarın takımla birlikte çalışmalara katılacak. Abdülkadir de rahatsızdı o da bugün idmana çıkıyor. Sakatlar dışında Sosa cezalı. Kayserispor maçında oynamayacak" diyerek sözlerini tamamladı..