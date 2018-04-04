İstediğini alamadı
Bordo-mavili takım bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 3 kez de mağlup oldu. Fırtına bu periyotta 17 puan yitirerek darbe yedi
KASIMPAŞA HARİÇ!
Fırtına bu periyotta 6 puanı hanesine yazdırırken, 9 puan bıraktı. Trabzonspor, Kasımpaşa dışında Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir ile Trabzon'da karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
DAME N'DOYE SERİYİ SONA ERDİRDİ
Aslan'a karşı oynadığı 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Dame N'Doye, pazar günü ağları sarsamadı. Böylelikle rakibine karşı olan gol serisine son veren 32 yaşındaki Senegalli forvet, aynı zamanda ortaya koyduğu oyunla da bekleneni veremedi. N'Doye ikinci devrede sahaya çıktı.
BURAK YILMAZ BU KEZ DURDU
Attığı 20 golle Bafetimbi Gomis'in ardından ligin en skorer oyuncusu olan Burak Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı ilk kez pazar günü forma giydi. Yıldız oyuncu, 90 dakika sahada kalmasına rağmen rakip kaleye sadece 1 şut gönderebildi ve golle buluşamadı. Alanya, Akhisar ve Malatya karşısında ağları sarsan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmayla birlikte 3 maçlık gol serisine de son vermiş oldu.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:02
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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