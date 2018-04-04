İstediğini alamadı – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    İstediğini alamadı

    İstediğini alamadı

    Bordo-mavili takım bu sezon takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 3 kez de mağlup oldu. Fırtına bu periyotta 17 puan yitirerek darbe yedi

    'de deplasmanda G.Saray'a 2-1 mağlup olan , bu sezon takımlarına karşı 9. maçını oynadı. , G.Saray, F.Bahçe, ve takımları karşısında bordo-mavililer 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve 3 kez de mağlup oldu. Attığı 13 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü. ekibi, 17 puan kaybederken, 10 puan topladı. , bu sezon 'da rakipleriyle yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 1 kez de kaybetti. 10 gol atıp 8 tane yedi.

    KASIMPAŞA HARİÇ!
    Fırtına bu periyotta 6 puanı hanesine yazdırırken, 9 puan bıraktı. Trabzonspor, dışında , F.Bahçe, G.Saray ve ile Trabzon'da karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

    DAME N'DOYE SERİYİ SONA ERDİRDİ
    Aslan'a karşı oynadığı 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Dame N'Doye, pazar günü ağları sarsamadı. Böylelikle rakibine karşı olan gol serisine son veren 32 yaşındaki Senegalli forvet, aynı zamanda ortaya koyduğu oyunla da bekleneni veremedi. N'Doye ikinci devrede sahaya çıktı.

    BURAK YILMAZ BU KEZ DURDU
    Attığı 20 golle Bafetimbi Gomis'in ardından ligin en skorer oyuncusu olan , 'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı ilk kez pazar günü forma giydi. Yıldız oyuncu, 90 dakika sahada kalmasına rağmen rakip kaleye sadece 1 şut gönderebildi ve golle buluşamadı. Alanya, Akhisar ve karşısında ağları sarsan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmayla birlikte 3 maçlık gol serisine de son vermiş oldu.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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