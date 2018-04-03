Trabzonspor geçen seneyi arıyor! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    geçen seneyi arıyor!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> geçen seneyi arıyor!

    Sezona 50'nci yılında şampiyonluk parolasıyla başlayan , 49'ncu yılını bile arar oldu. Bordo-mavililer 27.hafta itibariyle geçtiğimiz sezon 44 puan toplarken bu sezon ise 42 puanda kaldı.

    'in 27. haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan 'da moraller bozuk. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını riske sokan ekibi, 50'nci yılında şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda tam bir hayal kırıklığı yaşayarak 49'ncu yılını bile arar oldu.

    Bordo-mavililer 2016-17 sezonunda oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Attığı 31 gole karşılık ise kalesinde 27 gol gördü ve 44 puan topladı. bu sezon ise 27 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 46 gole karşılık ise kalesinde 39 gol gördü ve 42 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

    Trabzonspor en çok berabere kalan 3 takımdan biri oldu. Bordo-mavililer, 'de en çok berabere kalan 3 takımdan biri oldu. Trabzonspor, ve 9 beraberlikle ligde en çok berabere kalan takımlar oldu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:30
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