Trabzonspor geçen seneyi arıyor!
Sezona 50'nci yılında şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, 49'ncu yılını bile arar oldu. Bordo-mavililer 27.hafta itibariyle geçtiğimiz sezon 44 puan toplarken bu sezon ise 42 puanda kaldı.
Bordo-mavililer 2016-17 sezonunda oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Attığı 31 gole karşılık ise kalesinde 27 gol gördü ve 44 puan topladı. Trabzonspor bu sezon ise 27 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 46 gole karşılık ise kalesinde 39 gol gördü ve 42 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.
Trabzonspor en çok berabere kalan 3 takımdan biri oldu. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de en çok berabere kalan 3 takımdan biri oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 9 beraberlikle ligde en çok berabere kalan takımlar oldu.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:30
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 7
Yorum
VAR faydalı olacaktır.. 6 hakemle maçlar yönetilince hakem hatası kural hatası yapılmadı mı? sorun görmede değil beyinde. gördüğünü değil düşündüğünü çalmada.
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Çalımbay Olcay'a katılmadı
Toplam 2
Yorum
Çepnioğlu olcay haklı ama bunu orda demesi yanlış. ey gidi rıza hoca bak kendi oyuncun seni eleştiriyor. demekki otoriten zayıf hatta yok..
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 7
Yorum
GAME OVER heveslenmeyin artık fenerin işi bu saatten sonra bitmiştir 4. lük kesinleşti sadece :)))
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