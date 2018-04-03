Çalımbay’dan bir gün izin – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Çalımbay’dan bir gün izin

    Çalımbay’dan bir gün izin

    Fırtına'da yenilgisinin ardından takıma tek gün izin verildi.

    Fırtına'da yenilgisinin ardından takıma tek gün izin verildi. Dünü izinli geçiren bordo-mavililer, bugün saat 17.00'de tesislerde toplanarak ligin 28'inci haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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