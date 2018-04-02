Çalımbay’dan çifte değişiklik – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Çalımbay’dan çifte değişiklik

    Çalımbay’dan çifte değişiklik

    'da da bir önceki maça göre iki değişiklik vardı.

    'da da bir önceki maça göre iki değişiklik vardı. , sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi'nin yerine Tomas Hubocan'a şans verirken, son dönemde formsuz bir görüntü çizen 'ı da kulübeye çekip Abdülkadir Ömür'ü 11'de oynattı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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